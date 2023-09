MotoGP, la diretta del GP di Barcellona - Catalunya sul circuito di Montmelò. LIVE

Cronaca in diretta

È arrivato il momento anche per la gara regina di questo weekend di Motomondiale, a Montmeló va in scena la MotoGP per il Gran Premio di Catalunya.

Gara non facile per la Ducati e Bagnaia, come ha dimostrato la vittoria di Espargaró nella Sprint Race. Ci si aspettano dunque molti sorpassi e battaglie, come mostrato sia in Moto 3 che nelle Moto 2.

Attenzione alla pioggia, con tutta Spagna in allarme per le forti precipitazioni che stanno colpendo soprattutto la zona centrale e Madrid.

Warm up al via, tutto pronto per la partenza di questa sfida di MotoGP!

La MotoGP torna in pista e lo fa con il GP di Catalogna che si corre sul circuito di Barcellona – Montmelò, undicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Ieri nella Sprint Race vittoria di Aleix Espargaro su Aprilia davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia. La classifica piloti è diventata questa:

Pos. Pilota Moto Naz. Punti 1 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 260 2 Jorge MARTIN Ducati SPA 194 3 Marco BEZZECCHI Ducati ITA 185 4 Brad BINDER KTM RSA 166 5 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 129 6 Johann ZARCO Ducati FRA 128 7 Luca MARINI Ducati ITA 120 8 Jack MILLER KTM AUS 96 9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 93 10 Alex MARQUEZ Ducati SPA 92

A vincere la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya è l’Aprilia portata in trionfo dal pilota di casa Aleix Espargaro. A completare il sabato di gioia della moto di Noale è il podio di Maverick Vinales. Ai piedi del podio, quarto Binder con la Ktm e a seguire un po’ di Ducati con Jorge Martin, Oliveira, Zarco, Bezzecchi solo 8°, Bastianini e Alex Marquez che nel finale ha superato il fratello Marc fuori dalla top ten ma a punti al pari di Marini, Di Giannantonio, R.Fernandez e Morbidelli.

Ma sarà Bagnaia a partire in pole position nel Gran Premio di Barcellona. Pecco in qualifica ha fatto registrare il nuovo record della pista in 1:38.63. Come ieri nella SR la ducati del campione del mondo partirà davanti ad Aleix Espargaró (2°), Miguel Oliveira (3°) e Maverick Vinales (4°). Il Gran Premio di Spagna si svolge sul Circuito di Barcellona al Montmelò. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 14.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: