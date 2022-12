MotoGP, infortunio per Quartararo

12-12-2022 18:18

L’iridato 2021 Fabio Quartararo si è procurato una piccola frattura in un allenamento di motocross e ha voluto aggiornare via social i tifosi sulle sue condizioni: “Ieri ho avuto un incidente durante l’allenamento di motocross e ho riportato una piccola frattura alla mano sinistra. Non c’è bisogno di intervento chirurgico, guarisce con il tempo”.

Il 23enne di Nizza ha centrato un 1^ e un 2^ posto nella classifica MotoGP in quattro stagioni sulla Yamaha: sono 11 le volte in cui ha tagliato il traguardo per primo nella classe regina.