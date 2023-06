MotoGP, infortunio per Rins: a Firenze per accertamenti

Il pilota della Honda Lcr è caduto durante la Sprint, tibia e perone preoccupano in vista delle prossime gare.

10-06-2023 16:55

Non è andata affatto bene la gara Sprint del Mugello per Alex Rins. Il pilota spagnolo della Honda del team Lcr è infatti caduto e le sue condizioni fisiche non sono buone. Come riportato da Sky Sport MotoGP, Rins è stato portato prima al centro medico del circuito per poi essere caricato su un elicottero verso l’ospedale di Firenze per ulteriori accertamenti.

Le preoccupazioni più grandi riguardano la tibia e il perone della gamba destra, dove potrebbe esserci anche qualche frattura, che però per il momento non è stata ancora accertata. Il pericolo è che Rins possa stare fuori per un po’ di tempo e saltare, oltre il GP d’Italia, Sachsenring e Assen che saranno nelle prossime due settimane.