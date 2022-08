MotoGp, Jack Miller bacchetta Quartararo

21-08-2022 18:25

Jack Miller non ha gradito la manovra di Fabio Quartararo nel finale del Gran Premio d’Austria, quando il pilota francese è riuscito a sorpassarlo prendendosi la seconda posizione.

Secondo l’australiano, il sorpasso del francese è stato pericoloso: “Non so dove volesse andare, esattamente come a Silverstone, quando attacchi devi anche sapere di fare la curva e son due gare che non è così. Capisco l’ambizione, ma non è stata una manovra pulita”.

Miller ha chiuso al terzo posto al Red Bull Ring, davanti al pilota del team VR46 Luca Marini e all’altra Ducati di Johann Zarco.