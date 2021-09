MotoGP, Jack Miller: "Il meteo è l'unico punto interrogativo"

Queste le parole dell’australiano della Ducati ufficiale Jack Miller, secondo nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano Adriatico alle spalle del compagno di squadra Francesco Bagnaia: “Ci sono tante Ducati e solo una Yamaha. Siamo in una buona posizione, sono entusiasta in vista di domani. C’è ancora un punto interrogativo su questo meteo italiano che c’è qui vicino alla spiaggia. Penso che in tutte le condizioni abbiamo un buon ritmo e un buon passo. Il feeling a livello di grip è buono anche sul bagnato, ma guidare sull’asciutto sarebbe più divertente”.

OMNISPORT | 18-09-2021 15:53