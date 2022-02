MotoGP, Jack Miller: "Mi sento pronto per il campionato"

13-02-2022 19:50

L’alfiere della Ducati Factory Jack Miller, compagno di squadra del nostro Pecco Bagnaia, esprime le proprie sensazioni al termine della tre giorni di test a Mandalika, in Indonesia, dove ha avuto l’occasione di girare parecchio con la nuova GP22, anche se non sempre in condizioni climatiche e di pista perfette.

L’australiano, ai microfoni di Motorsport.com, si è concentrato sul primo appuntamento della stagione in Qatar, sulla pista di Losail:

“In gara sarà tutto completamente differente. Mi sento pronto per il campionato. Non è stato facile girare, faceva molto caldo. Sfortunatamente una caduta mi ha tolto un po’ di ritmo sul passo gara […] Stavo lottando per il miglior tempo. Ho toccato la parte sporca del tracciato e sono caduto. Mi sono arrabbiato, non doveva accadere. Era importante per me tornare in pista per finire il nostro lavoro […] Abbiamo deciso di fare la simulazione di gara con la gomma media. Non era l’opzione migliore, ma eravamo molto costanti in termini di ritmo. Credo che in Qatar andremo forte sin da subito”.

