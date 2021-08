MotoGP, Joan Mir: “Dobbiamo dare il massimo”

Joan Mir riparte dal quarto posto conquistato nell’ultimo Gran Premio d’Austria.

Il pilota spagnolo andrà a caccia di conferme sul tracciato di Silverstone, teatro del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. Il Campione del Mondo in carica, dopo gli ottimi punti conquistati al Red Bull Ring, cercherà di chiudere ulteriormente il gap che lo separata da Fabio Quartararo in una pista sulla carta “amica” per la GSX-RR.

“Ogni gara quest’anno è sempre più dura, visto che tutti sono competitivi e il livello delle moto è abbastanza similare. Come squadra siamo chiamati a combattere ancora più duramente per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio stagione. Dal punto di vista tecnico, come abbiamo visto in Austria, la nostra moto è estremamente competitiva, aspetto che ci ha portato ad ottenere alcuni buoni risultati nelle ultime settimane. Silverstone sarà strana perchè non ho mai corso qui su una MotoGP, ragion per cui mi servirà del tempo per adattarmi”.

Queste le dichiarazioni del campione del mondo in vista del prossimo GP a SIlverstone.

