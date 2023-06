MotoGP, la Honda libera Marc Marquez ma nessun team ha spazio per lui

Ad Assen l'ennesimo forfait della stagione. Momento decisamente delicato per l'otto volte Campione del Mondo. Il futuro è tutt'altro che roseo al momento.

26-06-2023 08:32

Situazione grottesca quella che sta vivendo Marc Marquez. In pista non funziona nulla, gli infortuni aumentano e il futuro è una grande incognita.

Marquez infortunato e scontento, la Honda lo libera

Ad Assen, dopo la Sprint, Marc Marquez ha dovuto (ancora) alzare bandiera bianca, rinunciando alla gara della domenica dominata da Pecco Bagnaia. L’ennesimo stop di una stagione a tinte horror.

Frustrato per i tanti infortuni ma anche per la non competitività della sua moto. La Honda, stanca di sentirsi attaccata dall’otto volte Campione del Mondo, ha fatto sapere che, se lo spagnolo vuole andarsene, non c’è nessuno pronto a trattenerlo, nonostante un anno di contratto ancora garantito (a 25 milioni di ingaggio).

Marquez, non ci sono team pronti ad accoglierlo

Marc Marquez, da sempre, cerca una soluzione che gli permetta di tornare in corsa per il Mondiale. La Honda non gli garantisce una moto di qualità. Vorrebbe tanto cambiare ari ma la domanda nasce spontanea: c’è qualche team pronto ad accoglierlo a braccia aperte?

La risposta è negativa, almeno per il 2024. La Ducati non ci pensa proprio (potrebbe rompere l’equilibrio all’interno del team), la KTM avrebbe preso tempo (servono posti in più dalla Dorna) e l’Aprilia sarebbe frenata dall’investimento economico. Ci sarebbe anche la Yamaha, non all’altezza da punto di vista competitivo. Insomma, porte chiuse per Marc Marquez.

Futuro, Marquez ha deciso di prendersi del tempo

Marc Marquez, per quanto riguarda il suo futuro, ha deciso di prendersi il tempo necessario per non sbagliare quella che sarà la sua scelta più importante.

“Ho imparato che non puoi decidere il tuo futuro o cose importanti a caldo, quando sei in questa posizione. Ora, prima di tutto, ho bisogno di riprendermi fisicamente e mentalmente. È il momento più difficile in carriera, ma anche il più felice nella vita personale. Continuo a credere che posso farcela“, le sue chiare parole ad Assen. Che abbia voglia di andarsene dalla Honda pare chiaro, il problema è capire dove sono disposti a dargli una moto di qualità.