MotoGP, Marc Marquez stanco della Honda: KTM pronta a pagare la penale

L'otto volte Campione del Mondo ha ancora un anno di contratto con l'HRC ma si può liberare dall'accordo. La KTM pronta a farsi avanti in maniera importante.

22-06-2023 09:20

Marc Marquez pare stanco della non competitività della Honda. Il futuro potrebbe essere altrove, grazie al pagamento di una penale.

Marquez, la Honda non gli garantisce la moto che vuole

Marc Marquez punta sempre a vincere. Da troppo tempo è costretto a fare da spettatore. Al di là dei tanti problemi fisici che ne stanno condizionando il rendimento, c’è anche da fare i conti con una Honda decisamente non competitiva.

Più volte l’otto volte Campione del Mondo ha puntato il dito verso la Honda, spiegando le sue necessità, ossia una moto in grado di tenere testa ai migliori, in particolare alla Ducati, attualmente di un altro livello rispetto al team nipponico.

Honda, Marquez si può liberare pagando una penale

Al momento, Marc Marquez è legato alla Honda da un contratto che scade al termine della prossima stagione. Tuttavia, il fuoriclasse spagnolo potrebbe anche chiudere anzitempo il suo rapporto di lavoro con la Honda.

Come riportato dal Corriere dello Sport, è presente una clausola che permetterebbe a Marc Marquez di uscire dall’accordo con la Honda. Basta pagare la penale necessaria per liberarlo.

Futuro Marquez, attenzione alle manovre della KTM

Al momento, la KTM pare in pole position tra i team interessati all’otto volte Campione del Mondo. La KTM si sarebbe anche già mossa con la Dorna per chiedere due ulteriori posti in griglia (quelli lasciati dalla Suzuki), così da poter inserire Marc Marquez senza nessuna problematica.

Dal canto suo, Marc Marquez è pronto a tutto pur di tornare in corsa per vincere il Mondiale, il suo unico, vero, sogno. Se, per tornare competitivo, dovrà rinunciare alla Honda, lo farà certamente, nonostante i 12 anni di militanza nella HRC. Sono attesi sviluppi a breve giro. Marc Marquez non ha intenzione di continuare a guardare gli altri, in particolare la Ducati, dominare la MotoGP. Come ha ribadito più volte: “Quando non sarò più competitivo, smetterò”. Con la Honda non è più competitivo.