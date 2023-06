MotoGp, Marc Marquez si sfoga: "Ho preso troppe botte, basta"

Il pilota della Honda costretto a saltare il Gp di Germania

19-06-2023 09:36

Il centauro della Honda Marc Marquez ha saltato il Gran Premio di Germania dopo la caduta nel warm-up di domenica mattina, che gli ha procurato la frattura di un dito.

Il pilota catalano è caduto diverse volte nel weekend e non è riuscito a trovare il feeling giusto con la Honda: “Non mi sentivo pronto e ho preferito rinunciare alla gara anche pensando al fatto che tra una settimana siamo di nuovo in pista in Olanda”.

“Non voglio più mettere a repentaglio il mio corpo su questa moto? Rinuncio perché ho preso troppe botte e non mi sento pronto, ho dolore alla caviglia e anche una piccola frattura”, ha continuato Marquez.

Il centauro spagnolo era arrivato undicesimo nella gara sprint di sabato, che aveva corso senza forzare: “Non vale la pena rischiare per così poco, e ho pensato solo ad arrivare al traguardo”, ha ammesso candidamente l’otto volte campione del mondo, ormai in rottura totale con la Honda.