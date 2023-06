Il centauro forlivese non usa giri di parole: "Non hanno bisogno di lui"

14-06-2023 20:52

L’ex ducatista, Andrea Dovizioso, ha parlato della complicata situazione di Marc Marquez: “È difficile avere un Marquez in lotta per il titolo con la Honda, e lo stesso discorso vale per Fabio Quartararo con la Yamaha in questo momento. Marc non ha la moto per ambire al campionato. Secondo me, adesso, le moto giapponesi non sono così veloci come in passato, per alcune ragioni. Lavorano in modo diverso, devono cambiare molte cose all’interno della loro struttura per essere al livello della concorrenza”.

Secondo il forlivese, Marquez per vincere dovrà cambiare squadra: “La Honda si sta attivando, ma per cambiare servono anni e anni. È impossibile che Marquez vada in Ducati, perché non hanno bisogno di Marc adesso, e penso che l’unica strada sia andare in un’altra squadra”.