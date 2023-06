MotoGP, dopo il dito medio altro attacco: Marc Marquez punge la Honda

Weekend da dimenticare per Marc Marquez al Sachsenring, pista in cui ha vinto ben 11 volte: lo spagnolo si è fatto male e ha rinunciato alla gara, pungendo in seguito la Honda.

18-06-2023 16:28

Il re è caduto al Sachsenring. Marc Marquez, che in Germania ha vinto ben 11 volte, è stato costretto al ritiro dopo una caduta nel warm-up a causa di una microfrattura al pollice della mano sinistra. L’otto volte campione del mondo ha preferito non correre rischi dopo un weekend da dimenticare. Nelle qualifiche, il pilota spagnolo della Honda è caduto addirittura tre volte. Ennesima domenica da dimenticare per Marquez in una stagione molto complicata.

Marquez contro la Honda

Non solo, il rapporto tra Marc Marquez e la Honda ormai sembra al capolinea. Nelle P2, Marquez ha addirittura rivolto il dito medio alla sua Honda, spiegando: “Sapevo che la mia seconda moto non era pronta per il time attack – le sue parole ai microfoni di Sky Sport MotoGP – stiamo facendo fatica, e il dito medio l’ho fatto dopo un momento in cui quasi cadevo e ci sono troppe situazioni che dobbiamo ancora chiarire in questo weekend”.

Alla fine però, il weekend è terminato nel peggiore dei modi. Dopo il forfait alla gara, Marquez ha anche lanciato una frecciata alla Honda: “Dopo 4-5 cadute e quella di stamani, preferisco non fare la gara. Non mi sento proprio pronto, ho preso tante botte. Avevo l’adrenalina in corpo. Quando però sono arrivato nel mio ufficio e ho ripensato a tutto quello che avevo fatto per un settimo posto sullo schieramento, ho capito che qualcosa non andava. Ho pensato solo ad arrivare al traguardo. Non vale la pena rischiare per così poco“.

Martin: “Due anni che aspettavo di vincere”

Queste invece le parole di Martin dopo il trionfo al Sachsenring: “Finalmente è arrivato questo momento della vittoria, era due anni che ci provavo e alla fine ci sono riuscito. Una gara davvero tosta, Pecco ha combattuto con tutte le sue energie, ho avuto un po’ di difficoltà con la gomma posteriore. Ho cercato di rimanere sempre davanti, di fare un po’ di gestione. Bagnaia ha cercato di passarmi verso la fine, abbiamo dato entrambi il massimo. Forse potevo risparmiare un po’ la gomma all’inizio, comunque sono molto felice, adesso ci concentriamo sulla gara di Assen. Questo è solo il primo passo, mi sto avvicinando al top del livello. Ringrazio la mia famiglia, i fan e spero di continuare così”.

Bagnaia: “Ce l’ho messa tutta per vincere”

Si è dovuto accontentare invece del secondo posto Bagnaia: “Una bella gara con un grande duello. Abbiamo fatto meglio di ieri. Dal mio punto di vista ce l’ho messa tutta e ho provato a vincere, ma non è stato abbastanza. Nel penultimo giro mi ero avvicinato ma l’ho toccato e, a quel punto, ho perso un po’ di terreno. Non avevo più modo di recuperare nell’ultima tornata altrimenti avrei rischiato troppo. Ora testa ad Assen”.