MotoGP, Martin resiste a Bagnaia e vince il GP di Germania in volata

La MotoGP scende in pista per il GP di Germania, settimo appuntamento del mondiale 2023. Il Gran Premio di Germania si corre sul circuito del Sachsenring. La classifica piloti dopo la Sprint Race di ieri vinta da Martin su Bagnaia è attualmente così composta:

Provaci ancora Francesco Bagnaia. Ieri al Sachsenring per il campione del mondo è arrivata la pole ma non la vittoria nella Sprint Race vinta da un’altra Ducati, quella Pramac di Jorge Martin. Lo spagnolo ha preceduto al traguardo proprio Bagnaia e Miller su Ktm. Buon quarto posto per Marini, quindi Zarco quinto davanti a Binder. Settimo posto per Bezzecchi, nella top ten anche Alex Marquez, Aleix Espargarò e Bastianini. Solo undicesimo Marc Marquez.

Oggi in gara a partire davanti a tutti sarà ancora Francesco Bagnaia con la sua Ducati davanti a un’altra Desmosedici, quella di Luca Marini. Prima fila per Jack Miller, pilota della KTM. In seconda fila altre tre Ducati: Johann Zarco (Team Pramac), Marco Bezzecchi (VR46) e Jorge Martin (Pramac). mentre Marc Marquez è settimo dopo essere caduto tre volte, una in Q1 e due in Q2. Undicesimo Enea Bastianini con l’altra Ducati ufficiale. Sono previsti 30 giri. Partenza in programma alle 14.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: