MotoGp, le considerazioni di Bagnaia su Quartararo

Quinto tempo nelle prove libere per la Ducati con Francesco Bagnaia e settimo per Jack Miller. Il pilota italiano è ottimista in vista delle qualifiche: “Nel 2020 il venerdi ero penultimo, oggi invece è andata meglio. La nostra moto funziona abbastanza bene, non siamo lontani ma dobbiamo lavorare tanto sul passo gara. Nel pomeriggio siamo riusciti a migliorare molto rispetto alla FP1 e ad ottenere il quinto tempo con facilità. La pista ha davvero poco grip perciò dobbiamo ancora lavorare. Rispetto al solito, oggi abbiamo adottato una strategia diversa: abbiamo girato principalmente con la gomma soft, ma abbiamo già capito che non è la soluzione giusta per affrontare la gara. Domani proveremo anche le altre opzioni disponibili. Per il momento sono soddisfatto di come sta andando il fine settimana e sono ottimista in vista delle qualifiche”.

Terzo Quartararo dietro a Zarco e Morbidelli. Il leader del mondiale è l’uomo da battere per Bagnaia: “Quartararo è il più costante quest’anno. Si è dimostrato sempre veloce e spesso non ha avuto avversari, come a Jerez o al Mugello. Purtroppo al Mugello eravamo messi molto bene a livello di passo e saremmo riusciti a stare con lui in gara, ma non posso trovare scuse perché la mia gara è finita subito”.

Miller ha chiuso settimo: “E’ stata una prima giornata positiva ed è stato bello, dopo tanto tempo, rivedere anche i fans sulle tribune. Il grip dell’asfalto è davvero molto basso su questa pista, perciò oggi abbiamo compiuto numerosi giri per cercare di capire quale strategia adottare domenica in gara. Crediamo di avere già le idee piuttosto chiare. Domani faremo ancora qualche prova con la gomma posteriore dura per cercare di migliorare alcuni aspetti. In generale mi sento a mio agio sulla mia Desmosedici GP e sono fiducioso di poter fare bene anche domani”.

OMNISPORT | 04-06-2021 19:22