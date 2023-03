MotoGp, le scuse di Marquez: "Come sto? Importa solo come sta Miguel"

Il pilota Honda: "Ho commesso un errore e sarò penalizzato, ma dubito correrò in Argentina".

26-03-2023 17:37

Leva ogni dubbio su una dinamica già evidente Marc Marquez, che interviene ai microfoni di ‘Race Anatomy’: “Come sto? Non è importante, conta che stia bene Miguel. Ho fatto uno sbaglio e sarò penalizzato con un long-run in Argentina. Non avevo ovviamente intenzione di scontrarmi con lui, né di sorpassare in quel punto Martin. Ho avuto un problema con la gomma davanti, sono riuscito ad evitare Jorge, ma ho preso in pieno Miguel. Per come è messa la Honda, avendo problemi in uscita di curva e in rettilineo, la staccata è cruciale e questo comporta una dose di rischio: dobbiamo migliorare, ma non credo potrò correre il GP di Argentina domenica”.