MotoGP, Lorenzo profetizza: "Marquez andrà in Ducati"

L'ex pilota di Maiorca spiega: "Scaduto il contratto con Honda, accetterà l'offerta al ribasso di Borgo Panigale per provare a essere ancora al top".

31-05-2023 18:31

Marc Marquez è sempre al centro delle polemiche, o del clamore mediatico: in vista del Mugello è stato il connazionale Jorge Lorenzo, che ha ‘beneficiato’ del comportamento in pista del pilota di Cervera per vincere il Mondiale 2015, a fare qualche pronostico sul futuro dell’otto volte campione del mondo, in scadenza di contratto nel 2024 e accostato all’ambiziosa KTM.

Queste le dichiarazione dell’iridato 2010, 2012 e 2015 della MotoGP, che ha condiviso il box con Marc Marquez nel 2019, ultimo suo campionato dopo i due anni a Borgo Panigale, al format ‘MotoGP Carpool’: “Una volta che sarà scaduto il contratto con Honda, Marc Marquez si trasferirà alla Ducati e lo farà con un’offerta economica che non lo renderà felice, ma che accetterà per ritornare al top dopo tre o quattro stagioni a bocca asciutta. Non so se andrà in un team ufficiale o in uno satellite. Avrà 31-32 anni, i giovani vanno sempre più forte, ma Marc Marquez è sempre Marc Marquez: sarebbe lui il pilota da battere”.

Ci sono riflessioni anche su altri piloti, quelli che potrebbero diventare nel breve periodo campioni del mondo: “Chi potrebbe essere il nuovo Pecco Bagnaia? E’ una domanda difficile, penso un pilota Ducati, come Jorge Martin, se non andrà in Yamaha perché in Ducati hanno preferito a lui Enea, o lo stesso Enea Bastianini; lui è un pilota che stimo, deve migliorare la partenza e i primi giri dei GP, ma è un vero animale da corsa” indica il cinque volte campione del mondo entrato un anno fa nella “Hall of fame” della MotoGP.