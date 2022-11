MotoGp, Luca Marini: "Nel 2023 dobbiamo battere il team Pramac"

06-11-2022 20:52

Il centauro del team VR46 Luca Marini ha fatto un bilancio del suo 2022 dopo la fine del Mondiale di MotoGp a Valencia: “Per quanto mi riguarda la stagione è andata abbastanza bene e sono soddisfatto, anche se sono deluso di come sia andata quest’ultima gara dell’anno, in quanto sento di aver realizzato una grande prestazione condizionata, però, dai tanti problemi di temperatura che si sono rivelati solo alla domenica pomeriggio, una peculiarità che non si è verificata nel resto del weekend o in altre gare calde”.

Il fratello di Valentino Rossi ha fissato l’obiettivo per il 2023: “Dobbiamo battere il team Pramac per essere il miglior team indipendente della Ducati. Speriamo che la Ducati GP-23 non abbia troppe novità perché le differenze si sentiranno. Motore Ducati GP-22 troppo brusco? Non posso fare paragoni con la GP-21 dato che non l’ho mai guidata passando direttamente dalla GP-20 alla GP-22″.