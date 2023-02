MotoGp, Marc Marquez: “Finalmente un inverno senza infortuni”

Il pilota della Honda pare aver risolto finalmente i problemi fisici, la moto invece è apparsa ancora in ritardo

22-02-2023 11:16

Marc Marquez è felice, non tanto per le prestazioni della Honda RC213V, che in Malesia è apparsa ancora in ritardo, in particolare nei confronti della Ducati, ma perché finalmente si sente bene dopo i tanti problemi fisici degli ultimi anni: “È stato finalmente un inverno normale, dato che nelle ultime cinque stagioni sono sempre stato infortunato. Mi è servito per riposare, ne avevo bisogno e per prepararmi al meglio a livello fisico. Si è visto in Malesia, ma c’è ancora spazio per migliorare, dato che sono un perfezionista. L’evoluzione in atto è entusiasmante, stiamo lavorando tutti nella stessa direzione. Ho attraversato i tre peggiori anni a livello sportivo, e questo periodo è coinciso con la crisi di un marchio come Honda, che è capace di fare un grande campionato, se uniamo tutti le nostre forze”.