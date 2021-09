Motogp, Marc Marquez: "Ottimo 2° posto, ero davvero al limite"

È stata una super gara per Marc Marquez, che ad Aragon, 12° appuntamento del mondiale Motogp, chiude al 2° posto dopo un bellissimo duello al cardiopalma con il vincitore Pecco Bagnaia, col piemontese capace di respingere ogni attacco del Cabroncito fino al termine della gara.

Queste le parole del pluricampione del mondo al termine della gara:

“Il vecchio Marquez è forse tornato come dicono molti. Sono felicissimo di come è andata, ero veramente al limite. Penso che sia una condizione condivisa con gli altri. Oggi è stato bellissimo, ci ho provato fino in fondo. Questo secondo posto è prezioso in una stagione molto complessa”.

OMNISPORT | 12-09-2021 15:58