MotoGP, Marc Marquez prenderà parte ai test di Misano

02-09-2022 15:34

Dopo circa quattro mesi, ormai ci siamo, martedì e mercoledì Marc Marquez, otto volte campione del mondo del Motomondiale, tornerà in sella alla Honda, a Misano, per testare le condizioni del suo omero brutalmente pluri-operato e che gli è costato ormai due anni pieni di carriera.

Ad annunciare la sua presenza in questi test è stata direttamente la Honda tramite un comunicato ufficiale. La presenza del Cabroncito a questi test farebbe pensare, dunque, che Marquez abbia l’intenzione di tornare a gareggiare già nel corso di questa stagione.

Dunque, ora, Marquez si godrà il weekend di Misano nel box Honda, anche per caricare la squadra in una stagione molto difficile, per poi prendere parte ai test.

Questo il comunicato apparso poco fa sul sito ufficiale dell’Honda HRC:

“Soddisfatto delle condizioni del suo braccio destro, Marc Marquez si recherà a Misano con l’intenzione di guidare la Honda RC213V durante il test post-gara.

Dopo due test positivi in sella a una Honda CBR600RR sul circuito MotorLand Aragon il 31 agosto e il 2 settembre, Marc Marquez ha acquisito preziose conoscenze sulle condizioni del suo braccio. Con le informazioni acquisite e soddisfatto dei progressi dell’omero destro, Marquez si recherà ora al GP di San Marino con l’intenzione di testare ulteriormente la sua condizione fisica in sella alla Honda RC213V durante il test MotoGP post-gara. L’otto volte campione del mondo arriverà a Misano venerdì sera per osservare e lavorare ancora una volta al fianco del Repsol Honda Team e della HRC prima di scendere in pista martedì”.