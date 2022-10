14-10-2022 10:53

Marc Marquez si dice soddisfatto dopo il venerdì di prove libere a Phillip Island, dove ha fatto registrare un incoraggiante sesto posto. Il pilota catalano ha provato alcuni aggiornamenti della Honda e ha espresso ottimismo: “E’ stato un venerdì improntato sul testare del materiale per la Honda e l’abbiamo fatto. Devo dire che mi sento bene in moto, riesco a guidare come voglio io e sento bene l’anteriore”.

Il centauro numero 93 spera di poter competere per il podio: “Credo di avere il passo dei primi, ma vedremo come evolverà la situazione. Non ho sentito dolore al braccio ed è una bella notizia”.