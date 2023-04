MotoGp, Marc Marquez torna ad allenarsi

Il pilota catalano rientrerà ad Austin nel weekend dal 14 al 16 aprile

06-04-2023 15:17

Marc Marquez si prepara in vista del ritorno in pista al Gp delle Americhe ad Austin, in programma dal 14 al 16 aprile. L’otto volte campione del mondo, che ha saltato la gara in Argentina perché infortunato ad una mano, è tornato ad allenarsi in palestra.

“Tornato in palestra, piano piano sto recuperando”, ha scritto su Instagram il centauro della Honda, che sta aspettando il verdetto della corte d’appello Fim in merito alla sua penalizzazione. Il catalano dovrebbe scontare un doppio long lap per l’incidente provocato a Portimao, ma la penalizzazione potrebbe considerarsi già risolta in Argentina se il ricorso Honda verrà accolto.