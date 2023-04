MotoGp, Marco Bezzecchi: "Devo tenere i piedi per terra"

Il centauro della Ducati VR46 ad Austin: "Pensare al campionato direi che è troppo presto"

13-04-2023 20:21

Il leader del Mondiale e vincitore dell’ultimo Gran Premio d’Argentina di MotoGp Marco Bezzecchi ha parlato in conferenza stampa in vista della tre giorni del Gp delle Americhe ad Austin.

Il pilota del team Mooney VR46 ha provato a togliere la pressione dalle sue spalle: “Devo tenere i piedi per terra, pensare al campionato direi che è troppo presto, mi sto semplicemente godendo la vittoria in Argentina, qui avrò lo stesso atteggiamento, proverò semplicemente ad essere veloce. Farò un tatuaggio per la vittoria a Termas. La maglietta di Messi l’ho messa in una cornice nella mia camera da letto”.

Sui favoriti: “Ci sono tanti piloti in grado di vincere, il livello è incredibile. Naturalmente Marquez e Bastianini sono molto veloci qui ad Austin, ma sarà molto dura anche senza di loro”.