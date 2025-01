MotoGP, Marquez ora o mai più: "Non ho molti anni davanti". Attenti Bagnaia e Ducati, l'ex pilota lancia l'allarme

Marc Marquez ha cominciato la preparazione fisica per la prossima stagione e tra i propositi del 2025 c'è quello di puntare al Mondiale. Ma l'ex compagno in Honda, Pol Espargaro mette in guardia la Ducati e Bagnaia sulla convinvenza con lo spagnolo

La MotoGP ha brindato al 2025 e messo nel mirino la nuova stagione. Per i piloti le vacanze volgono al termine. Tra un po’ bisognerà rimettersi in forma per l’inizio del Motomondiale. C’è grande attesa per la sfida tutta rossi Ducati tra i due campioni del mondo, Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

Lo spagnolo ha le idee chiare su quella che sarà la sua nuova avventura, vuole tornare a vincere un Mondiale dopo diversi anni di digiuno. Per di più il tempo passa e di questo Marc ne è conscio. Intanto c’è chi, come Pol Espargaro, Marquez ci ha corso, e mette in allarme sia la Ducati che Pecco sulla convivenza che potrebbe essere davvero difficile.

Vacanze finite per Marquez: “Tempo di allenarsi!”

Marc Márquez ha trascorso i suoi ultimi giorni dell’anno sciando ad Andorra. Prima era stato in vacanza ai Caraibi. Al suo fianco sempre la bella compagna Gemma Pinto. Lo spagnolo però ha già ripreso a pieno regime la sua attività fisica per prepararsi al meglio per la stagione che incombe. L’uomo dell’Ilerda, dal 1 gennaio, è ora ufficialmente un pilota Ducati della squadra ufficiale MotoGP.

Il sette volte campione del mondo ha parlato delle prospettive del nuovo anno a TVE News: “È ora di dare tempo al corpo, rallentare, recuperare e, da lì, iniziare la preseason 2025, dove chiedo sempre la stessa cosa, che non ci siano infortuni e salute per tutti. E l’altra cosa, i successi, i risultati… Beh, bisogna lavorarci sopra. Cercheremo, logicamente, di fare un buon precampionato per iniziare nel migliore dei modi il Mondiale e perchè no, per poter lottare per il titolo“.

Marquez in fiducia dopo l’anno col Team Gresini

Sembrano lontani anni luce le ultime stagioni difficili di Marquez in Honda tra gli infortuni al braccio, le operazione, le tante cadute. Da bravo stratega, anche fuori dalla pista, Marc è riuscito dapprima ad avere una Ducati del Team Gresini e poi bruciare Martin per avere una Desmosedici ufficiale per il 2025.

L’anno appena passato con Gresini è stato fondamentale per tornare competitivo e a vincere, questo Marc non lo dimentica: “Il 2024 mi ha dato più fiducia, più convinzione di me stesso. Nell’ultimo periodo, quattro anni, con tanti infortuni, senza risultati, un infortunio dopo l’altro, anche fisicamente non ero al meglio della forma. Nel team Gresini, con mio fratello come compagno di squadra, ho trovato l’ambiente perfetto per ritrovarmi, ritrovare me stesso, rinascere, e fare il salto nella squadra ufficiale”.

Marquez e il tempo scorre: “Non so quanti anni mi restano”

Lo spagnolo arriva nel team ufficiale di Borgo Panigale con la fame di chi non vince il titolo da diversi anni dopo aver dominato per tante stagioni. Pecco non vorrà cedere di nuovo lo scettro dopo aver perso al fotofinish da Jorge Martin.

L’otto volte campione del mondo si mostra riservato riguardo alla sua nuova sfida con Bagnaia in Ducati, ma non nasconde che gli anni stanno passando, visto che ne ha già 30: “Il 2025 e il 2026 saranno importanti. Non so se saranno gli ultimi… devo provare a lottare per il titolo, perché sono nella squadra migliore e cercherò di dare il cento per cento, parto sempre con entusiasmo“.

“Attento Bagnaia”, Pol Espargaro lancia l’allarme Ducati

Ovviamente sono in molti a pensare che la convivenza tra Marquez e Bagnaia non sarà facile in Ducati. Gli esempi del recente passato, primo fra tutti, Lorenzo e Valentino Rossi in Yamaha sono nella mente di tutti. Ne è convinto anche Pol Espargaro, ex pilota, fratello di Aleix, che con Marc ci ha anche corso in Honda.

“Polyccio” come lo chiamavano nel paddock in una recente intervista a Crash.net ha messo in guardia sia Bagnaia ma soprattutto Ducati sui possibili rischi dal punto di vista del feedback sulla moto che possono arrivare quando nel team si hanno due campionissimi come Pecco e Marquez: “Sicuramente sono due nomi molto grandi. Molte vittorie e molti titoli all’interno del box. L’unico dubbio che ho è se saranno in grado di lavorare insieme come una squadra mentre lottano per il campionato uno contro l’altro Perché non ho dubbi che ci saranno. Nei miei due anni in Honda, come suo compagno di squadra, ho scoperto che un pilota come Marquez è capace di adattarsi ai problemi della moto e di trasformare i problemi in un vantaggio”.