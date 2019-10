MotoGp, Marquez campione del mondo. Valentino Rossi indietro

Marc Marquez si laurea campione del mondo per l’ottava volta nella sua incredibile carriera. Il centauro catalano conquista il sesto titolo MotoGp con quattro gare di anticipo sfruttando il primo match point disponibile, il Gp di Thailandia. A Buriram il numero 93 beffa all’ultimo giro Quartararo, festeggiando nel migliore dei modi il Mondiale; sul podio anche Viñales, Dovizioso è quarto.

Buon scatto al via di Quartararo, subito al comando: Marquez lo segue come un’ombra. I primi due dettano un ritmo infernale e dietro né Viñales, né Dovizioso riescono a tenere il passo. Bene Valentino Rossi, che scattato dalla nona piazza si sbarazza di Mir e Rins, issandosi in sesta posizione dietro a Morbidelli.

Quartararo a colpi di giri veloci prende un discreto margine su Marquez, che sembra controllare la situazione in ottica titolo. Problemi dietro per Valentino Rossi, che scivola all’ottavo posto per quella che sembra una crisi di gomme.

A metà gara i primi due hanno fatto il vuoto, con Marquez che si riavvicina al Diablo ma che per ora non affonda il colpo. Lontanissimi tutti gli altri.

Il centauro catalano, che ha l’ottavo titolo in tasca, studia a lungo il rivale aspettando il momento giusto per piazzare il colpo, a quattro giri dalla fine prova un primo assalto, respinto. Nell’ultimo giro, inesorabile, Marquez sorpassa Quartararo e festeggia il titolo mondiale con la vittoria.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Marquez

Quartararo

Viñales

Dovizioso

Rins

Morbidelli

Mir

Rossi

Petrucci

Nakagami

SPORTAL.IT | 06-10-2019 09:46