MotoGP, Marquez: “Entusiasta di tornare in sella”

Terminato il calvario dopo l’infortunio al braccio e la conseguente riabilitazione, Marc Marquez è tornato alle gare ufficiali a Portimao, ottenendo tra l’altro un buon risultato /settima posizione) visto la lunga assenza dal circus.

Nel weekend la Motogp torna in pista: Marquez è entusiasta e non vede l’ora di tornare in sella. Ecco cosa ha detto l’otto volte iridato.

“Siamo tornati al ritmo delle corse, dopo una settimana produttiva torniamo in pista. Ho continuato a lavorare seguendo il mio programma di recupero per assicurarmi che le mie condizioni fisiche migliorino. Ho seguito i consigli dei medici, non sono più salito in moto dal Portogallo, sono quindi entusiasta di tornare in sella! Ci avviciniamo a Jerez allo stesso modo di Portimao; siamo qui per continuare a migliorare passo dopo passo e fare il miglior lavoro possibile. Il mio recupero sta continuando e l’importante è che continuiamo ad essere costanti.”

OMNISPORT | 27-04-2021 13:10