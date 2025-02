MotoGP, Marquez fa 32 con Gemma Pinto: Bagnaia festeggia Rossi con Cremonini. Dall'Igna spiega le scelte Ducati

Aria di festa nell'ultimo week end per i piloti Ducati, Marc Marquez ha festeggiato il suo compleanno con Gemma Pinto sua fidanzata, Pecco Bagnaia quello di Valentino Rossi. Intanto Gigi Dall'Igna ha spiegato le scelte Ducati su GP24 e GP25

Ultimi giorni di relax per la MotoGP che tra una decina di giorni accenderà i motori tornando in quel di Buriram per il Gran Premio di Thailandia prima gara del Mondiale 2025. Il penultimo week end “libero” Pecco Bagnaia l’ha passato in compagnia di Valentino Rossi festeggiando il compleanno numero 46 del Dottore insieme, tra gli altri, a Cesare Cremonini.

Dall’altra parte, oltre Alpi e Pirenei, aria di festa anche per Marc Marquez. Il compagno di Bagnaia, festeggia oggi 32 anni (auguri!) e lo fa spegnendo le candeline in compagnia della sua fidanzata Gemma Pinto. Intanto c’è chi lavoro per Ducati, ovviamente Gigi Dall’Igna. Il gran capo di Borgo Panigale ha spiegato le scelte sulla GP24 preferita al momento all’innovativo ma a quanto pare problematica GP25.

Bagnaia alla festa di compleanno di Valentino Rossi, con Cremonini

Un fine settimana lungo di festeggiamenti per la VR46 Academy. Dapprima il battesimo di Angelina, la primogenita di Luca Marini, pilota Honda HRC, e Marta Vincenzi. Una festa alla quale hanno partecipato sia la famiglia di zio Valentino Rossi, al gran completo con Francesca Sofia Novello e le due bimbe Gabriella e Giulietta, ma anche Pecco Bagnaia e sua moglie Domizia Castagnini.

Dal battesimo al compleanno di Valentino Rossi è stato un attimo o questione di poche ore. Il Dottore ha spento 46 candeline, proprio il numero che lo contraddistingue da sempre. Il Dottore lo ha festeggiato dalle sue parti insieme a tanti amici vip e anche ex colleghi, compagni di accademia. Tra questi proprio quel Pecco Bagnaia, erede designato di Vale capace di vincere due mondiale di sfiorarne un terzo pochi mesi fa.

E poi c’erano ovviamente il fratello Luca Marini e family, e tra gli amici vip di Vale anche Cesare Cremonini. Una festa molto familiare, all’ora di pranzo, in un noto ristorante di Santarcangelo con tanto di torta millefoglie coloratissima, alle fragole, rigorosamente a forma di 46.

Da un compleanno all’altro, Marquez spegne 32 candeline

Una grande rivalità e ancora parecchia acredine. Ma anche il giorno del compleanno ravvicinato. Due giorni dopo dopo Rossi è il grande giorno anche per Marc Marquez che compie 32 anni. Dopo i grandi risultati nei test di Buriram della scorsa settimana, lo spagnolo che sembra essere favorito per il titolo quest’anno con la Ducati ufficiale, si è concesso un po’ di relax e di festa in compagnia delle persone care e in particolare della sua fidanzata Gemma Pinto.

La scelta Ducati sulla GP24, Dall’Igna spiega il perchè