MotoGP, test Buriram: Bagnaia mastica amaro, Marquez scioglie il nodo del motore Ducati

Dopo la prima giornata dei test di Buriram, Francesco Bagnaia lamenta qualche problema di troppo che ha condizionato la sua sessione. Marc Marquez invece svetta nella lista dei tempi, e spoilera qualcosa sul prossimo motore Ducati

Il (nuovo) connubio Ducati ufficiale composto da Francesco Bagnaia e Marc Marquez archivia la prima giornata dei test di Buriram con sentimenti contrapposti. Il primo mastica amaro, perdendo terreno rispetto alla prestazione del neo arrivato in squadra, che svetta invece nella lista dei tempi. Ma intanto si va verso una maggiore chiarezza sulla questione del motore che verrà utilizzato nei prossimi due anni.

Bagnaia ammette: “Nella prima giornata di test non ha funzionato quasi nulla”

Partendo da Pecco, rispetto allo spagnolo ex Honda non ha tentato neanche qui il time attack come nel precedente triduo di test in Malesia. E ha dovuto fare i conti con diversi problemi tecnici, per la precisione a livello meccanico, come ha spiegato il già campione del mondo ai media al termine della giornata.

“Non ha funzionato quasi niente”, ha proseguito il piemontese, che ha concluso ottavo a 844 millesimi di distacco da Marquez. Tuttavia Pecco ha guardato il bicchiere mezzo pieno riferendosi al fatto che per il compagno di squadra non ci sono stati intoppi: “E questo ci dà fiducia: speriamo che questa giornata sia solo un caso isolato e domani possa andare tutto liscio”.

“Dobbiamo fare una scelta intelligente col prossimo motore”

E continuano ad esserci problemi in frenata con la GP25, già accusati nella precedente sessione di gennaio a Sepang. Motivo per cui si va verso la conferma del precedente motore. “Dobbiamo fare una scelta intelligente, perché la GP24 ha un’ottima base e andava alla grande, lo vediamo anche con i piloti che non devono provare nulla. La GP25 ha comunque un buonissimo potenziale, ma in frenata ancora non ci siamo. E sarebbe rischioso cominciare la stagione senza aver risolto il problema”, ha spiegato Bagnaia. Morale: “Domani tireremo le dovute conclusioni, ma l’ago della bilancia pende di più per il motore 2024″.

Tuttavia, Pecco non boccia del tutto la sua giornata: “Non è proprio malaccio finire a otto decimi: credevo di essere più lontano anche perché non ho fatto il time attack. In ogni caso mi sento in forma e sto facendo ciò che volevo fare. Spero solo che domani le cose filino più lisce, perché dobbiamo prendere insieme delle decisioni importanti e al momento non posso dare una mano alla squadra per trovare una soluzione visto com’è andata. Nonostante tutto la squadra ha svolto un ottimo lavoro per aiutarmi, come quando abbiamo fronteggiato tre problemi sorti allo stesso tempo e abbiamo impiegato un’ora e mezza per uscirne”.

Marquez sorpreso dal fratello Alex. E si sbilancia sul motore Ducati

Marc Marquez invece ha promosso in toto la sua giornata. Nonostante le alte temperature ha riferito di essersi subito trovato a suo agio, battendo anche il fratello Alex sulla Ducati di Gresini. “Lui mi ha sorpreso di più sino ad ora, e non lo dico solo perché è mio fratello. È stato veloce nei test a Barcellona, a Sepang e ora anche qui”.

Sottolineando poi il fatto che lui e Bagnaia sono sulla stessa lunghezza d’onda nei responsi dati ai tecnici, lo spagnolo ha confermato anch’esso che il team si sta focalizzando sul motore 2024: “Questa sarà la linea che seguiremo: quello 2025 ha troppi alti e bassi rispetto a quello precedente. Le altre parti della moto invece saranno migliorate”.