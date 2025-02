MotoGP test Sepang, allarme Bagnaia e Marquez: clima teso impone la scelta Ducati. Morbidelli si gode la vetta

Secondo giorno di test MotoGP a Sepagn nel segno di Morbidelli e del Team VR46. Qualche problema in casa Ducati ufficiale con Marquez e Bagnaia alle prese con la delibera del nuovo motore

Il secondo giorno dei test MotoGP di Sepang è andata in archivio. E si è tinto del colore giallo della Ducati Pertamina di Franco Morbidelli che ha fatto segnare il miglior tempo. Una bella soddisfazione per il team VR46 dopo l’ennesimo ko del povero Fabio Di Giannantonio. Giornata da gregari in Malesia con la Yamaha di Quartararo seconda davanti alle due Ducati Gresini di Alex Marquez e Aldeguer.

Qualche difficoltà per la GP25: solo 5° Pecco Bagnaia, addirittura 14° Marc Marquez. Hanno lavorato parecchio nel team ufficiale Ducati con qualche problema, qualche decisione da prendere, come confermato da Tardozzi, e un po’ di preoccupazione che tutto sia a posto per l’inizio del Monsiale in Thailandia a fine mese.

Morbidelli si prende la scena nel day 2 dei test MotoGP a Sepang

Dopo la giornata delle cadute e degli infortuni, ieri, con il botto pazzesco e infortunio di Martín e il ko di Fabio Di Giannantonio la seconda giornata dei test MotoGP a Sepang è scivolata via in maniera decisamente più regolare. Tanti giri per tutti e nessuna grave caduta.

Alla fine delle 7 ore di prove sulla pista malese a prendersi la scena e il primato è stato Franco Morbidelli in 1’57.210 con la sua Ducati Pertamina VR46 a precedere la Yamaha di Fabio Quartararo e le due Ducati Gresini di Alex Marquez e Femin Aldeguer. Un po’ più in difficoltà, 5° Pecco Bagnaia, seguito dalla Honda di Mir e dalla KTM di Acosta. Nono Marco Bezzecchi con l’Aprilia orfana del campione del mondo mentre per trovare l’altra Ducati ufficiale di Marc Marquez bisogna scendere al 14° posto.

Bagnaia non a posto con la GP25

Come detto non è stata una giornata facile nel team ufficiale Ducati alle prese con le prove su diversi nuovi componenti della GP25. Al lavoro anche Michele Pirro che ha preso il posto dello sfortunato Di Giannantonio ko ieri al pari di Martin. Tra le varie cose provate, la nuova carena Ducati prevede anche due ali-deviatori di flusso nella parte bassa del codone.

Grande attenzione da parte di Ducati al nuovo motore. Pecco Bagnaia ne ha parlato nel debriefing: “Il motore nuovo mi piace molto in termini di accelerazione ed erogazione, ma ancora manca qualcosa rispetto alla GP24 – le parole riportate da motorsport.com – Al momento quello che guadagniamo in accelerazione e meno di quello che perdiamo in frenata però, quindi siamo ancora 50-50 sulla scelta del motore”.

Marquez e Tardozzi: “La scelta sul motore sarà fondamentale”

Ducati si sta concentrando sul motore, la cui scelta indirizzerà i prossimi due anni dato che il Campionato del Mondo ha congelato lo sviluppo per il prossimo biennio. Lo ha sottolineato anche Marc Marquez: “Abbiamo provato tanto, ci siamo concentrati sul motore, la scelta sarà fondamentale. Quest’anno sono pronto a tornare a scegliere e scartare i pezzi; l’anno scorso non lo ero ma questo ti porta via tempo”.”.

Sulla stessa lunghezza Davide Tardozzi, team manager Ducati, ai microfoni di Sky: “La specifica del motore non è ancora promossa definitivamente. Anche la carena è stata apprezzata ma non ancora deliberata, ci stiamo prendendo il nostro tempo. Le decisioni finali saranno a Buriram. Nuovo telaio? Potremmo provarlo domani”

“Gran bella giornata, ho sensazioni fantastiche con la moto e con la squadra – ha detto Franco Morbidelli leader del giorno a Sky -. Abbiamo lavorato tantissimo per migliorare tutte quelle cose che mi mancano e per capire la direzione da prendere. La giornata è andata molto bene e cominciare così è ottimo. Stiamo lavorando sul setting per cercare di perfezionare il mio feeling con la moto. L’atmosfera in VR46 è fantastica, erano tutti molto contenti ed è quello che il team si merita”

MotoGP Test Sepagn day 2: i tempi