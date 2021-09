MotoGP, Marquez freme: "Voglio essere il migliore al mondo"

In una lunga intervista al sito ufficiale della MotoGP, l’otto volte campione del mondo Marc Marquez ha raccontato il suo momento difficile dopo anni di vittorie: “Quando vinci e i risultati arrivano ogni fine settimana, è molto facile rimanere motivati. È molto facile dimenticare il resto e i commenti. Ma, quando sei in una situazione difficile, sembra che tutto ti colpisca di più”.

Marquez sa bene quali sono i suoi obiettivi: “Ora ho bisogno di guidare – ha spiegato – ma ho anche bisogno di avere un margine perché non sono pronto per una lotta serrata, per i corpo a corpo, perché non sento di aver il controllo al 100%. Alcuni giorni lavoro all’80% e altri al 60%, ma più dell’80% mai. Questo è il mio obiettivo questo inverno, concentrarmi su me stesso e migliorare la mia spalla”.

Anche la Honda non sta dando garanzie a Marquez: “La moto – ha aggiunto l’otto volte campione del mondo – non era abbastanza competitiva quando sono arrivato. Prima della pausa estiva ci trovavamo in una situazione che non comprendevamo del tutto. Ecco perché stiamo testando diversi telai e concetti per capire qual è la strada. Sono anche onesto e su alcuni circuiti guido una moto del 2019 , esattamente la stessa che ho lasciato perché è quella con cui mi sento meglio. In Germania ho corso con un assetto 2019 e ho vinto la gara”.

La testa di Marquez è già al 2022: “Honda e HRC lavorano sodo e portano molte novità – ha concluso Marc Marquez – alcune stanno andando bene e altre no, ma si sente la reazione. Dobbiamo migliorare, abbiamo bisogno di qualcosa in più. Ci vuole forse un decimo al giro per essere veloci su tutti i circuiti. Come piloti Honda non possiamo essere veloci su un circuito, devi essere veloce in tutti i circuiti per vincere ed essere al top. Non voglio essere la migliore Honda, voglio essere il migliore al mondo. Abbiamo bisogno che tutti i piloti lavorino insieme per migliorare la moto e cercare di lottare nel 2022”.

OMNISPORT | 29-09-2021 14:58