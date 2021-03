MotoGp, Marquez ha deciso: fissata la data del rientro in gara

Ha preferito saltare la prima gara dell’anno, il Gran Premio del Qatar, lo farà anche domenica nella corsa bis che si correrà sul circuito di Losail. Però Marc Marquez non vede l’ora di fare il suo rientro nel Motomondiale. L’ex pluri campione del mondo della MotoGp ha preso due importanti decisioni proprio a cavallo dell’inizio del campionato ed il suo rientro pare sempre più vicino, da questo punto le novità e le decisioni non mancano.

Marquez e la scelta sul vaccino anti-covid

Nonostante la scelta di non correre le prime due gare del Mondiale MotoGp in Qatar, Marc Marquez andrà a Doha nelle prossime ore, quasi certamente giovedì, per ricevere la seconda dose, quella definitiva, del vaccino contro il Covid-19. Si tratterà quindi di un ritorno nei dintorni della pista di Losail, dove in tanti lo aspettavano già lo scorso week end per l’inizio del campionato. Ed invece l’ex campione del mondo della classe regina ha solo ottemperato alle normative anticovid con la somministrazione della prima dose del vaccino avvenuta lo scorso 14 marzo.

Il rientro di Marquez sarà a Portimao

Sarà una e solo un’altra la gara del Motomondiale ancora senza Marquez. Il pilota spagnolo della Honda ha oramai deciso insieme allo staff medico che lo sta seguendo di rientrare in gara ufficialmente nel Gran Premio del Portogallo. Nel week end del 16-18 aprile prossimo per il terzo GP della stagione. Tutto sembra andare verso quella direzione. Marquez dopo il “pist stop” per il vaccino a Doha tornerà in Spagna, a Madrid, dove lunedì 12 aprile al mattino è previsto un controllo definitivo all’ospedale Ruber. Qui verrà visitato dall’equipe del professor Samuel Antuña, che lo ha operato lo scorso 3 dicembre dopo il “calvario” ormai noto.

Il duro allenamento di Marquez verso il rientro

Finora Marquez ha fatto una sorta di tagliando dapprima tornando a guidare una mini moto in un kartodromo e poi una moto stradale come la RC213V-S Honda proprio sulla pista di Portimao dove dovrebbe avvenire il rientro. Intanto il campione spagnolo attraverso i suoi social tiene costantemente informati i suoi fan dei tanti progressi e dei duri allenamenti a cui si sta sottoponendo in questi giorni che lo separano dal rientro in gara. Su Instagram ha postato una foto che rileva 8 km corsi in 30 minuti con una media di 3’49 a km.

SPORTEVAI | 31-03-2021 13:40