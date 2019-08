Marquez in pole a Silverstone, ottimo Valentino Rossi

Un anno dopo la cancellazione per pioggia, i protagonisti della MotoGp hanno dato spettacolo sul circuito di Silverstone per il Gp d’Inghilterra, dodicesima prova del Mondiale.

La battaglia delle qualifiche ha visto trionfare il solito Marc Marquez, che ha centrato così l’ottava pole position della stagione, la numero 60 in MotoGP su 120 gare e numero 88 in carriera.

Il leader della classifica iridata ha fatto meglio di 0.428s di un ritrovato Valentino Rossi, che ha confermato le buone sensazioni trasmesse nelle libere. A completare la prima fila c’è la Ducati di Jack Miller.

Le buone performances delle Yamaha sono state confermate dal quarto tempo del rookie Fabio Quartararo, Team Petronas SRT. In seconda fila anche la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Maverick Viñales.

Terza fila per Andrea Dovizioso, che ha centrato il settimo tempo davanti alla Yamaha del Team Petronas SRT dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli e la Honda di Cal Crutchlow.

Valentino Rossi ha analizzato così il suo ottimo secondo posto. “Sono molto felice per questo secondo posto, la qualifica ormai è diventata fondamentale per la gara. Sono contento perché tutti hanno aspettato prima di attaccare, ma io ho deciso di fare l’ultimo giro da solo, è andata bene e sono contento. Mi sono divertito”.

“Ho un buon passo, la moto va bene e vediamo di essere pronti per la gara”, ha concluso il numero 46, che per la terza volta negli ultimi 4 anni è secondo in griglia a Silverstone.

I primi dieci:

1 M. MARQUEZ 1:58.168

2 V. ROSSI +0.428

3 J. MILLER +0.434

4 F. QUARTARARO +0.444

5 A. RINS +0.502

6 M. VINALES +0.594

7 A. DOVIZIOSO +0.594

8 F. MORBIDELLI +0.928

9 C. CRUTCHLOW +1.075

10 T. NAKAGAMI +1.259

SPORTAL.IT | 24-08-2019 16:25