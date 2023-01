MotoGP, Marquez: "Non avrò mai un braccio normale"

04-01-2023 17:58

In un’intervista rilasciata a ‘Autosport’, Marc Marquez ha ribadito quanto sarà impossibile riavere il braccio al 100%: “Devo accettare queste limitazioni, anche se molte volte è difficile rendersi conto o ammettere di avere questo infortunio. In questi anni ho preso comunque le decisioni giuste, perché un’opzione era quella di finire la stagione e vedere. Per il futuro, spero di avere abbastanza potenza e forza per lottare per la vittoria del campionato”.

“È vero che ho subito il quarto intervento e che un braccio che è stato aperto quattro volte non sarà mai un braccio normale – continua Marquez -, ma poi devo accettare queste limitazioni, cercare di compensarle con il corpo, pensando piuttosto a come migliorare e gestire la situazione”.