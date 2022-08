MotoGP, Marquez si separa dallo storico manager e torna in pista

31-08-2022 18:49

Dopo 17 anni, l’otto volte campione del mondo Marc Marquez si separa dallo storico manager Emilio Alzamora. L’ufficialità è stata data da parte di AC Management, società che segue il campione spagnolo: “I fratelli Marquez vogliono ringraziare Emilio per il suo lavoro nel corso degli anni e per la sua dedizione in questo periodo in cui abbiamo ottenuto grandi risultati. Dopo averne discusso insieme, è giunto il momento di intraprendere strade diverse per iniziare una nuova fase”.

Questo il messaggio di Alzamora: “Volge al termine una tappa importante della mia vita e, in primis, voglio ringraziare per la fiducia che i genitori, Roser e Julià, hanno riposto in me. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili e incredibili, ma anche situazioni difficili come gli infortuni. Non dubito che in questa nuova tappa Marc tornerà al top per continuare a fare la storia e, soprattutto, per godersi la sua passione. In quanto ad Alex, è stato un esempio di determinazione. Per lui il meglio deve ancora venire”.

Intanto, a distanza di 94 giorni dall’ultima volta, Marquez è tornato a guidare una moto e ha dichiarato: “Oggi non riesco a smettere di sorridere. Dopo un’enorme fatica sono di nuovo in moto. Grazie a tutti per il sostegno, avanti così”.