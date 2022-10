MotoGP, Marquez sincero: "Ho guardato bene la Ducati"

15-10-2022 13:57

Dopo la pole position ottenuta qualche settimana fa in Giappone, in Australia è arrivata un’altra ottima qualifica per Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda partirà secondo fra le Ducati di Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Durante le prove, l’otto volte iridato ha seguito la scia del pilota ufficiale Ducati.

Ai microfoni di Sky, Marquez ha ammesso: “Un commento alla mia qualifica? Ho guardato bene la Ducati“. Sulle chance per la gara ha invece detto: “Il passo è buono, ma non sufficiente per essere con i migliori, specialmente con Pecco. Parto in prima fila e questo ci aiuterà abbastanza – ha aggiunto Marc -. La top-five può essere un obiettivo realistico. Poi se tutto andrà bene, anche il podio potrà essere possibile”.