MotoGp, Marquez torna ed è subito polemica con Bagnaia

Il centauro della Ducati manda a quel paese il catalano

12-05-2023 18:30

Subito scintille tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia nelle libere del Gran Premio di Francia di MotoGp a Le Mans. Il pilota catalano, tornato in pista dopo diversi Gran Premi di stop per infortunio, per ottenere un miglior tempo e qualificarsi direttamente al Q2 ha cercato di sfruttare la scia del campione del mondo, che per tutta risposta è rientrato ai box facendo un gesto di disappunto nei confronti del numero 93.

“E’ tornato Marc Marquez”, ha semplicemente detto il team manager della Ducati Davide Tardozzi. Entrambi i piloti si sono in ogni caso qualificati direttamente in Q2.

A parte Marquez, Bagnaia è rimasto molto infastidito dalla prestazioni delle gomme Michelin. “Parleremo con i tecnici della Michelin con i quali la collaborazione è ottima perché Pecco non era contento delle gomme oggi”, ha spiegato Tardozzi.

“Non so esattamente di cosa si tratti, ma c’è stato qualche problema. Non può sempre avere lui delle gomme che non vanno bene… Ragionevolmente cerchiamo di capire e di collaborare con Michelin”.