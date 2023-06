MotoGP, Martin: "Contento del podio, ritmo incredibile"

Terzo posto per lo spagnolo della Ducati Pramac nella Sprint del Mugello alle spalle di Bagnaia e Bezzecchi.

10-06-2023 16:34

Dopo la vittoria nell’ultima Sprint di Le Mans, Jorge Martin ha concluso al terzo posto nella gara del sabato del Mugello. Podio per lo spagnolo della Ducati Pramac alle spalle di quella ufficiale di Pecco Bagnaia e la Mooney VR46 di Marco Bezzecchi. Terzo anche in campionato ora Martin, a -15 da Bezzecchi e a -19 da Bagnaia, leader della classifica iridata.

Queste le parole di Martin dopo la Sprint: “Sono contento di questo podio. Avevo buone sensazioni, il passo è stato incredibile, tutti avevano un gran ritmo. Dopo il primo giro in cui ho evitato guai, ha iniziato a piovere e mi sono preso qualche rischio per andare davanti. Nel finale non potevo attaccare Bezzecchi, quindi ho pensato più a difendere il terzo posto dagli attacchi di Zarco“.