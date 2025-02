MotoGp Martin si fa male di nuovo, niente Gp in Thailandia: brutto colpo per l’Aprilia. Bagnaia e Marquez già in vantaggio

Il pilota spagnolo dovrà subire un’operazione alla mano sinistra dopo una caduta in allenamento su una supermotard. In Thailandia al suo posto ci sarà Savadori

Jorge Martin non ci sarà per il Gp di Thailandia. Il campione in carica della MotoGp infatti sarà costretto a saltare il primo weekend della stagione a causa di alcune complicazioni dovute alla caduta che ha subito nel corso dei test di Sepang all’inizio di questo mese.

Niente Thailandia, nuovo infortunio per Martin

Il campione del mondo della MotoGp 2024 non sarà ai nastri di partenza della stagione in Thailandia. La notizia è arrivata nelle ultime ore, annunciata dal portale Motorsport rivela che il pilota spagnolo che riportato una frattura scomposta delle radio distale sinistro, una frattura dello scafoide carpale sinistro e una frattura dell’osso piramidale sinistro nella mano. A completare i problemi fisici di Martin anche una frattura non scomposta del calcagno sinistro che non richiederà però un intervento chirurgico.

Brutto colpo per l’Aprilia

Jorge Martin lo scorso 7 febbraio aveva subito un intervento chirurgico al quinto dito della mano destra dopo la brutta caduta nel corso dei primi test della stagione a Sepang. Negli ultimi giorni dall’entourage dell’Aprilia filtrava molto ottimismo sulle sue condizioni e il pilota si stava preparando alla partenza per la Thailandia nella giornata di domani. Giovedì ultimo check sulle sue condizioni prima di scendere in pista per il primo appuntamento della stagione.

Ma ora arriva la notizia che i tifosi dell’Aprilia non avrebbero mai voluto sentire con lo spagnolo che si è infortunato questa mattina mentre si allenava su una moto da supermotard sul circuito di Menarguens e ora dovrà sottoporsi a un nuovo intervento. Al suo posto nel weekend di apertura ci sarà il collaudatore Lorenzo Savadori. Al momento non sono stati ancora comunicati i tempi di recupero e quando Martin potrà tornare in sella.

Bagnaia e Marquez partono già in vantaggio

Ovviamente nessuno nel mondo del circus della MotoGp può essere felice per questa notizia. Martin è uno dei piloti più amati oltre a essere il campione del Mondo in carica. Ma in casa Ducati ci sarà sicuramente meno pressione, il primo appuntamento della stagione potrebbe già diventare una sfida in famiglia tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. L’Aprilia con l’arrivo di Martinator puntava ad essere la squadra in grado di scardinare il dominio della casa di Borgo Panigale ma ora deve fare i conti con un infortunio che rischia di impattare la prima parte della stagione.