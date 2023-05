MotoGP, Miller: "Ottimo feeling con la moto"

Il pilota australiano è sempre più soddisfatto per le sensazioni che sta trovando alla guida della sua KTM.

12-05-2023 18:58

Quella di Le Mans non è una pista come le altre per Jack Miller. Nel 2021 ci aveva vinto con la Ducati ufficiale e ora alla guida della KTM ha chiuso davanti a tutti entrambe le sessioni di prove libere del venerdì del GP di Francia. Arriva anche dai due podi fra Sprint e gara di Jerez e le sensazioni sono sempre più positive ormai per il pilota australiano.

Così a Sky Sport: “Il feeling con la moto è ottimo e lo avevo capito già questa mattina. La stessa confidenza di Texas e Spagna. Questo circuito mi piace molto ed è uno dei miei preferiti, adoro guidare qui. Mi trovo davvero alla grande”. Sulla sua moto ha aggiunto: “Senza il feeling giusto si fa fatica. Per fortuna la mia KTM è fantastica, si guida davvero e bene e le mie sensazioni migliorano settimana dopo settimana”.