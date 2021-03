MotoGP, Miller: “Sono convinto che potremo lottare per un bel risultato”

Archiviare subito la delusione per il risultato ottenuto nel GP di apertura in Bahrain, questo l’imperativo e l’obiettivo di Jack Miller.

Il pilota australiano, farà tesoro dell’esperienza fatta e del suo nono posto nella prima gara qatariota e cercherà di essere più competitivo, a cominciare dal prossimo GP di domenica. Ecco le sue parole che rivelano uno stato d’animo pronto a tornare in sella e riscattare un inizio non così positivo.

“Il GP del Qatar non è sicuramente andato come speravo. Dopo essere stato davanti nelle prove libere ed essere riuscito a fare una buona qualifica, mi aspettavo di riuscire ad ottenere un risultato migliore. Purtroppo, dopo un buon inizio, da metà gara in poi non sono più riuscito a guidare come volevo. La cosa positiva è che ora abbiamo un feedback reale di ciò che può accadere in gara, perciò lavoreremo sui dati di domenica scorsa per cercare di trovare una soluzione che mi permetta di essere più competitivo nel GP di Doha. Sono convinto che potremo lottare per un bel risultato.”

OMNISPORT | 31-03-2021 14:10