MotoGp, Miller spera ancora: "Posso vincere"

15-10-2022 14:11

La terza fila nel Gran Premio di casa a Phillip Island non scoraggia Jack Miller: “Per la terza volta consecutiva partiremo dalla terza fila in gara e, nelle ultime due, abbiamo lottato per la vittoria, perciò l’obiettivo sarà riuscire a ripetersi anche domani. La mia Desmosedici GP qui a Phillip Island sta funzionando bene e le sensazioni sono positive”.

“Siamo riusciti a compiere grossi passi in avanti rispetto a ieri, ma dobbiamo ancora sistemare alcuni aspetti per cercare di far curvare meglio la moto: se ci riusciremo, come credo, sono sicuro che avremo una buona possibilità di lottare per la vittoria. Correre il Gran Premio di casa è sempre molto emozionante e non vedo l’ora di correre davanti a tutti i miei fans”, ha concluso il pilota australiano.