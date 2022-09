MotoGP, Miller super in Giappone: "Miglior gara di sempre"e"

25-09-2022 09:31

“Credo in assoluto la mia prestazione migliore, di tutta la mia vita. Dall’inizio alla fine, senza errore. Una giornata incredibile per me, sempre davanti. Quando sei davanti, da solo, devi lottare contro te stesso, devi restare concentrato e io sono riuscito a restare concentrato al meglio”.

Queste le parole di Jack Miller nel post gara del Gran Premio del Giappone. L’australiano (primo successo al Motegi) è stato praticamente perfetto in gara, dominando dal primo all’ultimo giro: “La moto ha funzionato bene sin dalle prove. E’ stato un week-end straordinario. Certo non ho fatto le qualifiche che avrei voluto fare ma sapevo che c’eravamo”.