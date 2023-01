MotoGP, Mir: "Honda molto diversa dalla mia Suzuki"

11-01-2023 22:44

Joan Mir ha potuto fino a questo momento provare molto poco la sua nuova Honda 2023, solo qualche giro nei test di Valencia. La moto è nata sulle indicazioni di Marc Marquez, e lo stesso spagnolo ex Suzuki, campione del mondo 2020, riconosce la diversità rispetto al suo recente passato

Queste le sue parole, riportate da Corsedimoto.com:

“È una moto molto diversa [dalla Suzuki]; va guidata in modo diverso e puoi guadagnare molto tempo in ingresso di curva. Eroga potenza in un modo molto diverso da quello che ho sperimentato prima. Ho potuto vedere questo tipo di guida in Marc, visto che guida così da molti anni e la controlla perfettamente“.