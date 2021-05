MotoGp, Mir polemico dopo alcune critiche

Il campione del mondo in carica in MotoGp Joan Mir non ha accettato alcune recenti critiche per i suoi risultati: “Non è il miglior inizio di Campionato per noi e per me. Spero di essere più forte ma ora dobbiamo sopravvivere e far segnare più punti possibili. In Qatar ho lottato per il podio, a Portimao eravamo sul podio, penso che comunque sto vivendo una buona stagione, no? Cosa ci si aspetta da me, che vinca tutte le gare?”.

Il quinto posto nell’ultimo Gran Premio a Jerez ha dato fiducia allo spagnolo: “Le sensazioni sono buone – prosegue l’iberico -. Durante lo scorso fine settimana abbiamo fatto un passo avanti, ho avuto un buon feeling con la moto e un buon ritmo gara. Mi sentivo particolarmente veloce. Durante la gara penso invece che tutti abbiano sofferto, ma credo che le Yamaha e le Suzuki abbiano accusato di più il fatto di avere meno potenza per sorpassare e per stare dietro agli altri”.

OMNISPORT | 07-05-2021 18:58