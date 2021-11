MotoGP, Mir: “Voglio ritrovare le sensazioni di inizio stagione”

04-11-2021 12:17

Le premesse per disputare una buona stagione c’erano tutte. L’inizio è in effetti stato buono, ma poi Joan Mir, ha perso quel feeling profondo con la sua Suzuki che tante soddisfazioni gl iaveva regsalato lo scorso anno quando si laureò campione del mondo.

Il pilota iberico dopo un finale di stagione al di sotto delle aspettative, vuole ritrovare le sensazioni di inizio campionato e il feeling con la GSX-RR, moto che al momento appare come potenziale un gradino sotto a Yamaha e soprattutto Ducati.

“Ho chiuso in terza posizione nel primo appuntamento della stagione qui a Portimao e ricordo che la gara fu molto buona. Mi sentivo fiducioso in sella alla moto e spero di provare le stesse sensazioni quando scenderemo in posta venerdì. Portimao è un tracciato fantastico e guidarci su è come vivere le montagne russe. E’ davvero bello”.

OMNISPORT