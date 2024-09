MotoGP Misano, Martin attacca Bastianini: "Sono stato buttato fuori". Bagnaia svela il motivo della caduta

Nel GP dell'Emilia Romagna succede un po' di tutto: Bastianini vince ma la sua manovra al limite suscita la stizza di Martin, che polemizza (ma si scusa per il gestaccio). Bagnaia si ritira e spiega cosa è andato storto

Enea Bastianini è tornato alla vittoria in questa stagione, conquistando il GP dell’Emilia Romagna che è valso a Ducati il quinto titolo Costruttori nella sua storia (oltre ad essere la centesima vittoria nella MotoGP per la casa di Borgo Panigale). L’altro pilota ufficiale sulle Desmosedici, Francesco Bagnaia, ha accarezzato la vittoria solo per i primi quattro giri, ritrovandosi poi alle spalle dell’arcirivale Jorge Martin e del compagno di squadra: nel tentativo di rimonta, però, è finito fuori pista verso il finale di gara. E non solo: lo stesso Bastianini ha ottenuto la vittoria sullo spagnolo anche grazie ad una manovra di sorpasso un po’ al limite che ha mandato su tutte le furie il pilota Pramac.

GP Emilia Romagna, Bastianini: “Il sorpasso? Era l’ultima occasione per me”

Insomma, la gara sulla pista di Misano di questa domenica ha riservato non pochi colpi di scena. Il vincitore di casa non ha potuto fare a meno di commentare la manovra dell’ultimo giro all’altezza della curva 4, con il contatto che ha poi mandato fuori dal tracciato Martin: “Era l’ultima opportunità che avevo a disposizione. Ho fatto un sorpasso al limite, per poi chiudere l’angolo”.

Poi ha reso l’onore delle armi al rivale: “Jorge oggi è stato perfetto, non è stato per niente facile superarlo. Ci avevo provato a tre giri dalla fine, poi nell’ultimo mi sono infilato in uno spazio in curva-4, buttandomici dentro”.

Martin: “Bastianini mi ha buttato fuori, non ha vinto pulito”

Martin giunto al traguardo si è lasciato andare ad un gesto dell’ombrello chiaramente rivolto all’avversario, anche se poi nel giro di rientro aveva stretto la mano a Bastianini. Ma nelle dichiarazioni post gara il futuro pilota Aprilia ha gettato qualche goccia di benzina sul fuoco: “Penso che la sua manovra sia stata un po’ al limite, mi ha buttato fuori pista e non ho potuto reagire. Ho fatto anche un gestaccio sì, ma sono comunque soddisfatto della mia gara”.

A Sky Sport si è scusato per la reazione di stizza, ma non ha fatto passi indietro sulle accuse rivolte al riminese: “Non sono d’accordo col suo sorpasso. Se aveva intenzione di vincere lo avrebbe potuto fare in un altro modo, magari in maniera pulita. Io ho chiuso la staccata e non c’era spazio: lì o cadi o vai lungo”.

Inoltre ha evocato contromisure per Bastianini: “Se un pilota ti fa perdere delle posizioni allora va penalizzato. Ma in ogni caso rispetterò la decisione della direzione gara. Ciò significa che se io mi ritroverò la prossima volta nella stessa situazione di Enea, non dovrò subire penalità“. In cauda venenum.

Bagnaia: “Avvengono cose che non devono succedere e capitano spesso”

Bagnaia dicevamo ha vissuto una giornata davvero pessima: oltre a perdere la possibilità di rimonta per il podio, si ritrova in questo momento sì secondo in classifica, ma con un divario da Martin che è salito a 24 punti. E con Bastianini che dista da lui 35 lunghezze, seguito a ruota da Marc Marquez.

Uno zero pesante quello di Misano, insomma. Pecco ai media dopo la gara ho così spiegato cosa non ha funzionato: “Siamo andati sempre forte con la gomma media usata, ma nei quindici giri iniziali quella posteriore non mi andava. Poi ha funzionato, ma avendo spinto troppo in precedenza non ne avevo più. Nella caduta ho frenato una ventina di metri prima, stavo andando abbastanza dritto. Però queste cose non devono succedere. E capita che avvengano cose fuori dal nostro controllo”.

Bagnaia ha riconosciuto che nelle ultime gare ha perso “sia 5 punti che l’occasione per andare in fuga in classifica. Avevamo il passo vincente, ma non c’è stato modo“, ha quindi concluso.