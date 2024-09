Gp Misano, pagelle e classifica piloti MotoGP: Martin fuga con beffa, Bagnaia pasticcione, Bastianini fa la Bestia

Pagelle Gp Emilia Romagna MotoGP: Enea Bastianini vince a Misano e fa un favore a Bagnaia che è caduto ma fa infuriare Jorge Martin che si consola con l'allungo nel mondiale piloti

Piena di colpi scena anche questa seconda tappa della MotoGP a Misano con la vittoria della Sprint di Bagnaia ribaltata dalla domenica di gara. Pecco tra alti e bassi finisce per le terre mentre Bastianini lo aiuta a limitare i danni battendo Martin con un sorpasso molto al limite tanto da meritarsi il gesto con l’ombrello da parte di Martinator che però può consolarsi con l’allungo in classifica

Gp Emilia Romagna pagelle: Bastianini, la Bestia si prende Misano

Jorge Martin 8 : rischia troppo, forse nel finale quando potrebbe accontentarsi del secondo posto dopo la caduta di Bagnaia. Ma è la sua indole, nel bene o nel male. Prendere o lasciare. La rabbia dopo il sorpasso di Bastianini la prende a male. Ma il +24 gli ridà il sorriso. Gestaccio all’arrivo… non si fa Jorge!

Francesco Bagnaia 5 : Pecco… peccato! Si è ingolosito nella rimonta dopo una parte iniziale passata a litigare con la trazione della sua Desmo. La caduta non è un buon segnale. L'impressione è che specie quest'anno con la GP24 Pecco non sempre riesca a trovare la quadra, andando oltre il limite, spesso nella ghiaia.

Enea Bastianini 10 : il sorpasso finale è al limite tra il capolavoro e la catastrofe. Gli va bene, e allora è un capolavoro che va premiato specie per la gara che ha fatto. Una "Bestia"!

Marc Marquez 8: vivacchia per tutta la gara come ieri nella Sprint. Non ha la moto per stare con i migliori, almeno stavolta e si accontenta aspettando il 2025.

Bezzecchi e Quartararo 9 : per aspetti diversi è bello rivederli là davanti, il Bez quest'anno ha faticato parecchio, l'ex campione del mondo coi primi è un bel segnale per la Yamaha e per lui

Pedro Acosta 4: continua a cadere ogni 3×2 ma ha deciso di farla così questa prima stagione in MotoGP tirando al limite ogni giro. Scelta discutibile ma rispettabile che dà lo spessore del pilota.

La nuova classifica mondiale piloti MotoGP dopo Misano 2

Pos. Pilota Moto Punti 1 J. Martin Ducati 341 2 F. Bagnaia Ducati 317 3 E. Bastianini Ducati 282 4 M. Marquez Ducati 281 5 B. Binder KTM 165

MotoGP, prossima tappa: si vola in Indonesia

Non si ferma mai la Motogp. Dopo la doppia tappa di Misano il Motomondiale lascia l’Italia e l’Europa ma resta acceso per un back to back che prevede un volo verso Mandalika dove già il prossimo week end si corre il Gran Premio di Indonesia che riproporrà ancora il duello iridato tra Bagnaia e Martin con i terzi incomodi Bastianini e Marquez sempre pronti ad approfittarne.

