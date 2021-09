MotoGp Misano pronostici: Bagnaia in gran forma, Rossi gioca in casa

Ennesimo back to back per la MotoGP che a una settimana dal Gran Premio di Aragon torna in pista, in Italia, per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sulla mitica pista di Misano intitolato all’indimenticato e indimenticabile Marco Simoncelli. C’è un Francesco Bagnaia in grande forma dopo la sua prima vittoria nella classe regina che vuole riaprire alla grande il Mondiale rosicchiando ancora punti al leader Fabio Quartararo magari con l’aiuto del battaglione Ducati. Per la vittoria c’è anche Marc Marquez sempre alla ricerca della continuità di una volta. Ma i temi saranno tanti sulla pista romagnola, dal ritorno di Morbidelli e Dovizioso alla voglia di Valentino Rossi di essere ancora protagonista sulla pista di casa.

GP San Marino MotoGP: Bagnaia, un bis mondiale

Non fermarti Pecco! Francesco Bagnaia ha fatto cadere il muro della prima vittoria in MotoGP. E ora non vuole e non deve assolutamente fermarsi. La rincorsa mondiale si può fare. Ad Aragon Fabio Quartararo è andato in difficoltà naufragando nelle retrovie e chiudendo solo ottavo. La classifica del campionato piloti recita -53 dal francese con ancora 5 gare da disputare. Difficile ma non impossibile specie se a Misano rivedremo il Bagnaia di Aragon. A questo punto impossibile non metterli alla pari nei favori del pronostico per questa prima gara di Misano (ce ne sarà un’altra il 24 ottobre).

Gp Misano: Marquez è in palla, la Ducati pure

In un Motomondiale sempre più equilibrato, al di là della grande continuità dimostrata da Quartararo, e in parte da Bagnaia, ogni outsider può prendersi una domenica di gloria. Anche se è difficile considerare tale Marc Marquez. I suoi risultati sono altalenanti purtroppo ancora condizionate dall’infortunio dello scorso anno e dalle tante cadute. Eppure lo spagnolo è capace di gare come quella di domenica scorsa persa all’ultima curva contro Bagnaia. Facile aspettarsi un altro garone da lui. Idem per le altre Ducati che nelle ultime settimane si sono un po’ perse. Ancora fiducia ai vari Jack Miller e Jorge Martin. Un po’ meno Zarco che però ha i colpi per fare bene. Nel mezzo il campione in carica Joan Mir. che ha riacquistato continuità di risultati anche se lontano dagli standard e dalla lotta mondiale.

Gp Misano MotoGp: che belli Dovizioso, Morbidelli e Rossi insieme

Non poteva che essere una gara in Italia a tingere di tricolore il Motomondiale. E in attesa e nella speranza che lo sia anche il podio di Misano, magari anche in Moto2 e Moto3, fa sicuramente piacere vedere di nuovo in pista contemporaneamente Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. In un colpo solo il passato, il presente e il futuro della MotoGP made in Italy. Il Morbido torna dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta l’estate e lo fa da “promosso” in Yamaha ufficiale. Il Dovi torna dalla porta di servizio, abbandonando il suo anno sabbatico per risalire in sella, stavolta è la Yamaha satellite del team Petronas. Dove farà coppia con il Dottore in un dream team italiano che avremmo voluto vedere qualche anno fa con Rossi all’apice. Valentino proverà a rinverdire i fasti del suo passato sulla pista che lui considera di casa e che lo ha visto capace di grandi imprese. Glielo auguriamo col cuore anche perchè il countdown segna -5 gare al passo d’addio.

SPORTEVAI | 17-09-2021 10:15