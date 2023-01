MotoGP, Morbidelli alla presentazione Yamaha: "Tutto è possibile in questa stagione"

17-01-2023 18:36

Dopo la vittoria del campionato Moto2 nel 2017 e la bellissima stagione del 2020, gli ultimi due anni di Franco Morbidelli non sono stati assolutamente degni del suo talento, avendo collezionato appena 89 punti in totale. Dopo il passaggio nel team ufficiale Yamaha, la disparità col compagno Quartararo è stato ancora più evidente.

Un infortunio al ginocchio ne ha anche limitato il rendimento, tuttavia il pilota italiano sembra consapevole della necessità di ricominciare da capo nel 2023. Infatti, un’altra stagione al di sotto delle aspettative potrebbe comportare un cambiamento da parte della casa di Iwata. Si parla per esempio di un Jorge Martin in Yamaha per il 2024.

Queste le parole di Morbidelli a margine della presentazione della nuova Yamaha M1:

“Oggi si ricomincia da capo, con un nuovo look.Tutto è a zero ora ed è dunque tutto possibile in questa stagione, ed è una prospettiva entusiasmante. Abbiamo terminato il 2022 con un feeling migliore, ma ora è importante fare un buon lavoro nei test invernali, in modo da essere pronti a iniziare il campionato a marzo da Portimao. Ci sarà un nuovo formato di gara, che richiederà un po’ di tempo per abituarsi sia ai piloti che alle squadre. Ma lo vedo come un cambiamento positivo, perché è qualcosa che piacerà ai fan”.