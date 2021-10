Motogp, Morbidelli: "Il ginocchio non mi fa male"

Franco Morbidelli, sul tracciato denominato COTA (Circuit of the Americas), viene estromesso dalla Q2 per poco più di tre decimi, da parte di Luca Marini e Joan Mir e chiude le sue qualifiche tredicesimo. Queste le parole del Morbido, ancora mezzo convalescente dopo l’intervento al ginocchio:

“Per quanto riguarda la scelta della gomma al momento seguiamo ancora le indicazioni degli altri colleghi di marchio – spiega ai microfoni di Sky Sport – Per ora preferisco migliorare il feeling con la moto, aumentare la sensazione di guida e trovare il giusto setting. Dobbiamo continuare così, ma domani sarà dura in gara […] Il ginocchio non mi fa male, oggettivamente, ma semplicemente non ho abbastanza forza per portare la gamba nella giusta posizione quando sono in curva. Soprattutto nelle staccate più dure mi sembra di avere una gamba che pesa tantissimo. Dopo un po’ di giri inizio a soffrire, ma se il feeling migliora va meglio anche lo sforzo”.

OMNISPORT | 02-10-2021 23:46